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Арт-объект «Пензяк толстопятый» подсветят в честь Нового года

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Здания и арт-объекты Пензы получат дополнительную подсветку к Новому году. Решение было принято на совещании в городской администрации. Мэр Виктор Кувайцев признал, что некоторые здания и территории оказались не охвачены новогодним оформлением городских улиц.

Такая ситуация сложилась и со знаменитым арт-объектом «Пензяк толстопятый». Там планируется установить три дополнительных прожектора. Уже имеющееся декоративное освещение включат в сквере «Копилка пословиц». Елочные гирлянды осветят территорию, прилегающую к площади Ленина, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Ранее сообщалось о том, что в Москве новогодняя подсветка появится на более чем сотне зданий в центре Москвы. Так, в дни новогодних каникул дома-книжки на Новом Арбате будут показывать поздравления с праздниками и надписи «Новый год – 2019» и «Рождество Христово».

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