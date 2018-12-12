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Опера в космосе: молодые авторы обратились к будущему

Мини-спектакли, созданных участниками лаборатории МАМТа «КоОPERAция», обозначили направления творческих поисков
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Фото: Владимир Майоров
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Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) представил второй сезон проекта «КоОPERAция». Итоговый спектакль, суммировавший усилия 18 авторов (по шесть композиторов, драматургов и режиссеров) указал пути развития жанра.

Год назад экспериментальная лаборатория, основанная режиссером Екатериной Василевой и музыковедом Наталией Сурниной, объединила молодых композиторов и драматургов. Проект оказался удачным и решено было привлечь еще и молодых постановщиков. Открывшая вечер опера-мультимедиа Николая Попова Curiosity в постановке Алексея Смирнова провозгласила «Манифест свободной музыки». На экране, оформленном в виде листа формата Word (видеохудожники Евгений Афонин и Ян Калнберзин), расположился призыв очистить искусство от «любой имитации жизни», а в качестве идеальной темы современной оперы был предложен космос.

По ходу действия операторы NASA наблюдают за передвижениями марсохода Curiositу: из хаотичных стуков, скрипов и электронных конкордов постепенно рождается мелодия. Налицо сложная координация звуков, ритмов, тембров, сплетения слухового и визуального рядов. Момент завершения опуса подобен Большому взрыву: солисты ансамбля «Галерея актуальной музыки» с чувством отбивают метрический пульс заглавной темы из «Весны священной» Игоря Стравинского.

Теме расстояния посвящена пластическая опера Оле Хюбнера и Капитолины Цветковой-Плотниковой «Рыба и вепрь». Под минималистичную россыпь хрустальных аккордов, интерпретированную вокалистами из коллектива INTERACTIVE, две пары певцов-танцовщиков осваивают сценическое пространство. Два стола и аквариум на сцене служат отправными точками (планетами, если продолжить космическую тему), между которыми герои налаживают коммуникацию.

О необходимости живого общения в эпоху интернет-технологий повествует полижанровая опера-коллаж Артема Пыся «Тео», поставленная Юрием Квятковским. Диалог ведут теплый тембр сопрано (Анна Половинкина) и механистичный голос компьютерной программы (Анжелика Катышева). Апофеоз лирических излияний венчает цитата — сцена таяния из «Снегурочки» Николая Римского-Корсакова. Но в ответ звучат односложные фразы, подкрепленные дискретными созвучиями...

Впрочем, даже в эпоху компьютеров и освоения космоса наибольший зрительский отклик все равно вызывают сюжеты, обращенные к исконным человеческим ценностям. Экспрессионистский перформанс Дмитрия Бученкова «Эк», воплощенный режиссером Елизаветой Бондарь, рассказал о страхе матери потерять ребенка: болезненные эмоции главной героини выразительно передала мелодекламация Ольги Сидоренко. А «Отпечатки» Анны Поспеловой в постановке Сергея Морозова напомнили о памяти рода, заложенной в каждом из нас.

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