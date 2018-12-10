Короткое замыкание произошло в метро Санкт-Петербурга

Причиной инцидента на синей ветке петербургского метро, когда вагон поезда заволокло дымом, стало короткое замыкание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

ЧП произошло в тоннеле между станциями «Московские ворота» и «Фрунзенская». Горения не было. Спецслужбы не вызывали, отмечает телеканал «78». По словам очевидцев, во время задымления в вагоне не работала связь с машинистом, поэтому люди были напуганы.

24 ноября стало известно, как сэкономить время в час пик. На странице столичной подземки в Instagram отметили, что тактика занимать обе стороны эскалатора сказывается не только на пропускной способности машины, но и на времени, которое пассажиры проводят в метро.