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Два рыбака отравились угарным газом в Красноярском крае

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В Краснотуранском районе Красноярского края обнаружили тела двух мужчин, которые отравились угарным газом. Сообщение об обнаруженных на Красноярском водохранилище рыбаках поступило в правоохранительные органы 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СК.

По предварительным данным, 8 декабря четверо мужчин выехали из села Тесь на водохранилище на рыбалку. Ближе к ночи они разместились в палатках по два человека на ночлег, при этом для обогрева использовались газовый баллон и горелка. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

На следующий день тела 54-летнего и 57-летнего мужчин с признаками отравления угарным газом обнаружили их товарищи. В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра места происшествия и тел погибших признаков криминальной смерти не установлено.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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