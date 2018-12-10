Два рыбака отравились угарным газом в Красноярском крае

В Краснотуранском районе Красноярского края обнаружили тела двух мужчин, которые отравились угарным газом. Сообщение об обнаруженных на Красноярском водохранилище рыбаках поступило в правоохранительные органы 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СК.

По предварительным данным, 8 декабря четверо мужчин выехали из села Тесь на водохранилище на рыбалку. Ближе к ночи они разместились в палатках по два человека на ночлег, при этом для обогрева использовались газовый баллон и горелка. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

На следующий день тела 54-летнего и 57-летнего мужчин с признаками отравления угарным газом обнаружили их товарищи. В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра места происшествия и тел погибших признаков криминальной смерти не установлено.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.