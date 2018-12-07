Прямой эфир

Двух рыбаков ищут под Находкой четвертые сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две группы спасателей ведут поиски двух рыбаков, которые пропали еще 3 декабря. Одного ищут в Лазовском районе, второго — в Тернейском районе.

Как рассказали ИА PrimaMedia в местном управлении МЧС, 30-летний мужчина ушел рыбачить в район устья реки Тауха недалеко от села Черноручье. Второй выехал на автомобиле из Дальнегорска в село Усть-Соболевка. С тех пор о них ничего не известно.

Это не первый случай пропажи людей с наступления в Приморском крае холодного времени года. Ранее сообщалось, что на реке Богатой провалился под лед рыбак. Спасатели обследовали около 100 кв. м береговой линии и провели три спуска в воду, но мужчину так и не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аргентинский рыбак «выловил» удочкой трех тонущих девочек
Украинских рыбаков попросили покинуть Азовское море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017