Двух рыбаков ищут под Находкой четвертые сутки

Две группы спасателей ведут поиски двух рыбаков, которые пропали еще 3 декабря. Одного ищут в Лазовском районе, второго — в Тернейском районе.

Как рассказали ИА PrimaMedia в местном управлении МЧС, 30-летний мужчина ушел рыбачить в район устья реки Тауха недалеко от села Черноручье. Второй выехал на автомобиле из Дальнегорска в село Усть-Соболевка. С тех пор о них ничего не известно.

Это не первый случай пропажи людей с наступления в Приморском крае холодного времени года. Ранее сообщалось, что на реке Богатой провалился под лед рыбак. Спасатели обследовали около 100 кв. м береговой линии и провели три спуска в воду, но мужчину так и не нашли.