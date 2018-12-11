Спецслужбы узнали о подготовке химатаки в метро Лондона

Боевики ИГИЛ готовят химатаку в лондонском метро. Под угрозой центральные станции: Оксфорд Стрит и Ватерлоо. Террористы хотят использовать бомбы с хлором, спрятанные в рюкзаках. Детали нападения спецслужбы узнали из перехваченных разговоров между главарями. Военные и полиция Великобритании провели экстренные учения.