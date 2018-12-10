Здание биржи XIX века в Калининграде приспособят под музей

Правительство Калининградской области направит 520 млн рублей на приспособление здания бывшего Дворца культуры моряков (ДКМ) под экспозиции музея изобразительных искусств. Предполагается, что работы будут вестись в 2019–2023 годах.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла, что правительство РФ поможет отреставрировать здание Кенигсбергской биржи — бывшего ДКМ, передает Калининград.Ru. Вторым корпусом музея изобразительных искусств планируют сделать янтарную мануфактуру на улице Портовой.

Биржа на берегу реки Преголи была построена 1870–1875 годах в нетипичном для Кенигсберга стиле итальянского неоренессанса с элементами классицизма. Здание сильно пострадало в результате бомбардировок в 1944 году. После войны оно на протяжении более чем двух десятилетий стояло в руинах и использовалось лишь в качестве декораций для фильмов о войне