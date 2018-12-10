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Песков подтвердил поддержку Путиным идеи о переносе столицы ДФО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Президент России Владимир Путин согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом в понедельник, 10 декабря, заявил «Интерфакс» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о том, что Путин поддержал предложение о переносе столицы ДФО, сообщило издание РБК со ссылкой на документ, подписанный главой государства. Сообщалось, что подлинность документа подтвердили в Кремле и собеседник, близкий к администрации президента.

10 октября Кожемяко после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказал, что обсудил тему переноса столицы округа во Владивосток с руководителем администрации президента Антоном Вайно. По его словам, тот отнесся к идее положительно.

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