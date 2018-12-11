Прямой эфир

11 игроков на финансовом поле: крупные банки растут быстрее рынка

За три года средства значимых кредитных организаций увеличились на 10,7 трлн, а всей системы — на 10,4 трлн рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 70% всех активов российской банковской системы приходится только на системно значимые банки (СЗБ). За три года объем их средств вырос на 10,7 трлн рублей тогда, как у всей российской банковской системы — на 10,4 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Это означает, что кредитные организации без статуса системно значимых либо стагнируют, либо закрываются, отмечается в документе. По мнению экспертов, сокращение количества финансовых организаций не нарушает конкуренцию, однако оптимальное число банков должен определять не регулятор, а рынок.

Системно значимые банки развиваются значительно быстрее малых и средних кредитных организаций. По состоянию на 1 сентября 2018 года, величина их активов достигла 59,7 трлн рублей, что составляет 67,2% от показателя по всей российской банковской системе, отмечается в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова. С 2016 года активы СЗБ выросли на 10,7 трлн рублей. При этом в целом объем средств в банковской системе увеличился на 10,4 трлн рублей — до 88,8 трлн. Такая динамика свидетельствует о том, что финансовые организации, которые не входят в перечень системно значимых, стагнируют или же вовсе закрываются.

Справка «Известий»

Впервые список системно значимых банков ЦБ опубликовал в 2015 году. Тогда в этот перечень вошли 10 кредитных организаций — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ЮниКредит», Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк. В 2017 году в этот список был включен МКБ.

 

 

Впрочем, статус «системно значимый» автоматически не гарантирует надежность кредитной организации, отмечается в исследовании. Так, Центробанк сейчас проводит процедуру финансового оздоровления двух организаций из списка — ФК «Открытие» и Промсвязьбанка. Тот факт, что ЦБ спасает значимые финансовые организации означает, что регулятор сделал ставку на крупные банки, даже несмотря на рискованность бизнес-моделей некоторых из них, говорится в документе. В пресс-службе ЦБ не ответили на вопрос «Известий», так ли это на самом деле.

Ускоренный рост активов системно значимых организаций свидетельствует о том, что к ним перетекают клиенты из небольших финансовых учреждений, пояснил «Известиям» один из авторов исследования, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Однако конкуренцию это не нарушает, отметил эксперт. По его словам, соперничество сохраняется и между этими 11 финансовыми организациями.

— Даже если через 2–3 года у нас останется 200 банков — это не будет катастрофой. Политика регуляторов на укрупнение и прозрачность банковской системы сейчас прослеживается во многих европейских странах, — заявил Денис Домащенко.

При этом доля отделений СЗБ в российских регионах разнится, говорится в исследовании. Например, больше всех их в Ненецком автономном округе — 93,3%. Также в числе лидеров Ингушетия, Тыва и Калмыкия. Меньше всего в Крыму и Севастополе: там нет ни одного отделения системно значимых кредитных организаций.

Небольшие финансовые учреждения чаще, чем крупные, нарушают банковское и антикоррупционное законодательство, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По мере ухода с рынка действительно проблемных банков, задействованных в противозаконных операциях, эта сфера начнет оздоравливаться и количество отзывов лицензий сократится, уверен аналитик. В итоге, по его словам, в стране останется 350–450 банков, в том числе и относительно небольших, чья деятельность уже не будет вызывать нареканий со стороны регулятора.

Оптимальное количество кредитных организаций для страны должен определять рынок, уверен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По словам эксперта, сейчас конкуренция в сфере финансовых услуг очень слабая. Например, в стране отсутствует страхование вкладов малых и средних предприятий, что вынуждает их открывать счета только в надежных госбанках, посетовал Василий Солодков.

В России сейчас около 500 действующих кредитных организаций. Для сравнения: в США их более 5 тыс., в Китае — почти 800, а вот в Индии (одна из крупнейших стран по численности населения) — всего 90 банков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017