11 игроков на финансовом поле: крупные банки растут быстрее рынка

Почти 70% всех активов российской банковской системы приходится только на системно значимые банки (СЗБ). За три года объем их средств вырос на 10,7 трлн рублей тогда, как у всей российской банковской системы — на 10,4 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Это означает, что кредитные организации без статуса системно значимых либо стагнируют, либо закрываются, отмечается в документе. По мнению экспертов, сокращение количества финансовых организаций не нарушает конкуренцию, однако оптимальное число банков должен определять не регулятор, а рынок.

Системно значимые банки развиваются значительно быстрее малых и средних кредитных организаций. По состоянию на 1 сентября 2018 года, величина их активов достигла 59,7 трлн рублей, что составляет 67,2% от показателя по всей российской банковской системе, отмечается в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова. С 2016 года активы СЗБ выросли на 10,7 трлн рублей. При этом в целом объем средств в банковской системе увеличился на 10,4 трлн рублей — до 88,8 трлн. Такая динамика свидетельствует о том, что финансовые организации, которые не входят в перечень системно значимых, стагнируют или же вовсе закрываются.

Справка «Известий» Впервые список системно значимых банков ЦБ опубликовал в 2015 году. Тогда в этот перечень вошли 10 кредитных организаций — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ЮниКредит», Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк. В 2017 году в этот список был включен МКБ.

Впрочем, статус «системно значимый» автоматически не гарантирует надежность кредитной организации, отмечается в исследовании. Так, Центробанк сейчас проводит процедуру финансового оздоровления двух организаций из списка — ФК «Открытие» и Промсвязьбанка. Тот факт, что ЦБ спасает значимые финансовые организации означает, что регулятор сделал ставку на крупные банки, даже несмотря на рискованность бизнес-моделей некоторых из них, говорится в документе. В пресс-службе ЦБ не ответили на вопрос «Известий», так ли это на самом деле.

Ускоренный рост активов системно значимых организаций свидетельствует о том, что к ним перетекают клиенты из небольших финансовых учреждений, пояснил «Известиям» один из авторов исследования, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Однако конкуренцию это не нарушает, отметил эксперт. По его словам, соперничество сохраняется и между этими 11 финансовыми организациями.

— Даже если через 2–3 года у нас останется 200 банков — это не будет катастрофой. Политика регуляторов на укрупнение и прозрачность банковской системы сейчас прослеживается во многих европейских странах, — заявил Денис Домащенко.

При этом доля отделений СЗБ в российских регионах разнится, говорится в исследовании. Например, больше всех их в Ненецком автономном округе — 93,3%. Также в числе лидеров Ингушетия, Тыва и Калмыкия. Меньше всего в Крыму и Севастополе: там нет ни одного отделения системно значимых кредитных организаций.

Небольшие финансовые учреждения чаще, чем крупные, нарушают банковское и антикоррупционное законодательство, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По мере ухода с рынка действительно проблемных банков, задействованных в противозаконных операциях, эта сфера начнет оздоравливаться и количество отзывов лицензий сократится, уверен аналитик. В итоге, по его словам, в стране останется 350–450 банков, в том числе и относительно небольших, чья деятельность уже не будет вызывать нареканий со стороны регулятора.

Оптимальное количество кредитных организаций для страны должен определять рынок, уверен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По словам эксперта, сейчас конкуренция в сфере финансовых услуг очень слабая. Например, в стране отсутствует страхование вкладов малых и средних предприятий, что вынуждает их открывать счета только в надежных госбанках, посетовал Василий Солодков.

В России сейчас около 500 действующих кредитных организаций. Для сравнения: в США их более 5 тыс., в Китае — почти 800, а вот в Индии (одна из крупнейших стран по численности населения) — всего 90 банков.