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«Кубок Восьми» состоялся в Челябинске

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На минувших выходных в Челябинске прошли восьмые всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Восьми». Турнир назвали в честь восьми погибших в результате падения самолета на аэродроме «Калачево». 

В этом году на него приехали представители Челябинской, Свердловской, Пермской, Тюменской, Кемеровской, Нижегородской, Рязанской областей, республики Башкортостан. Число участников составило 52 человека. Об этом пишет ресурс 1obl.ru.

Спортсмены не просто прыгали с парашютом с высоты 1200 м, но и пытались приземлиться в цель диаметром всего 2 см. Среди мужчин победил Антон Филлипов из Башкирии. Лучшей из женщин оказалась Светлана Клёнина из Рязанской области, а командные соревнования выиграли представители Тюменской области, отмечает «Вечерний Челябинск».

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