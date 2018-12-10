«Кубок Восьми» состоялся в Челябинске

На минувших выходных в Челябинске прошли восьмые всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Восьми». Турнир назвали в честь восьми погибших в результате падения самолета на аэродроме «Калачево».

В этом году на него приехали представители Челябинской, Свердловской, Пермской, Тюменской, Кемеровской, Нижегородской, Рязанской областей, республики Башкортостан. Число участников составило 52 человека. Об этом пишет ресурс 1obl.ru.

Спортсмены не просто прыгали с парашютом с высоты 1200 м, но и пытались приземлиться в цель диаметром всего 2 см. Среди мужчин победил Антон Филлипов из Башкирии. Лучшей из женщин оказалась Светлана Клёнина из Рязанской области, а командные соревнования выиграли представители Тюменской области, отмечает «Вечерний Челябинск».