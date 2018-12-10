В Польше восстановили памятник советским воинам

В Польше сказали «нет» политике декоммунизации. Местные жители и волонтеры из России восстановили мемориал советским воинам. Памятник 30 лет стоял в руинах, и его собирались снести. Люди вступились за мемориал, собрали средства на реконструкцию. Большую часть денег на восстановление пожертвовали фонды из России.

Памятник установлен на месте, где были взяты в плен и убиты 700 советских солдат. Организаторы акции пообещали и дальше реставрировать монументы по всей стране.