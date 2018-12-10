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Центр опережающей профподготовки создадут под Тверью

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В Тверской области создадут центр опережающей профподготовки. Он будет работать на базе Тверского политехнического колледжа. Обучение будет проходить по стандартам союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Детали проекта обсуждались на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. На создание центра планируют направить 55 млн рублей из федерального бюджета и 1,6 млн рублей — из регионального.

Как сообщают «Тверские ведомости», появление таких центр — часть региональной программы по модернизации системы среднего профессионального образования. Это необходимо для того, чтобы сократить дефицит кадров на рынке и повысить уровень трудоустройства выпускников колледжей.

Предполагается, что в центре появятся образовательно-производственные кластеры с участием работодателей по таким направлениям, как промышленность, транспорт, туризм, образование, строительство, здравоохранение, культура и информационные технологии.

Сейчас в Тверской области работают 52 организации профессионального образования, и по их количеству регион лидирует среди субъектов Центрального федерального округа. Более 25 тыс. человек проходят обучение по 179 специальностям и более чем 1 тыс. программ. 70% выпускников колледжей устраиваются на работу.

Ранее сообщалось о том, что за дополнительное образование, которое российские школьники будут получать в кружках и секциях, заплатит государство. Для этого детям выдадут специальные сертификаты, и они смогут самостоятельно выбрать себе курс.  Идею реализуют в рамках нацпроекта «Образование». В него войдут девять федеральных проектов по развитию образовательного потенциала в стране.

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