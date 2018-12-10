Эксперты рассказали о росте спроса на поездки в Японию

В 2018 году россияне стали чаще летать в Японию, чем годом ранее. Количество купленных билетов возросло на 34%, а средняя стоимость перелета снизилась на 9,8% и составила 34,7 тыс. рублей. Такие данные содержатся в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip, эксперты которого проверили, как повлиял год перекрестного туризма России и Японии на спрос на поездки в страну восходящего солнца.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», аналитики сервиса изучили все купленные билеты из России в Японию и обратно в 2018 году. Выяснилось, что 82% перелетов из России приходится на Токио. Это же направление показало самый большой рост спроса (45% по сравнению с 2017 годом), а цены на билеты в японскую столицу снизились на 8% (с 37,8 тыс. рублей до 34,4 тыс. рублей).

На втором месте по росту спроса оказалась Осака. В этот город россияне приобретали билета на 24% чаще, а подешевели они на 3% (с 36,3 тыс. рублей до 35,2 тыс. рублей). На третьей строчке расположился город Саппоро. Спрос на перелеты туда вырос на 11%, а стоимость билетов снизилась на 4% (с 34,2 тыс. рублей до 32,9 тыс. рублей).

Отмечается, что до Токио в основном добираются прямыми рейсами, а до других японских городов — с пересадками в Стамбуле, Дубае, Дохе, Пекине. Однако прямые рейсы как правило дороже на 15%.

«Сотрудничество в области туризма между странами всегда положительно влияет на турпоток. В 2016 году во время года Греции в России, по нашим данным, интерес к самостоятельным поездкам в эту страну вырос на 33%, а в 2017 году, благодаря году перекрестного туризма Россия-Австрия, на 26% вырос спрос на перелеты в австрийские города. В случае с Японией, на увеличение спроса повлияло облегчение визового режима для самостоятельных туристов в 2017 году, а также рост числа прямых рейсов из регионов РФ. К тому же, в октябре Япония упростила выдачу виз и для организованных групп российских туристов, так что по итогам года стоит ожидать и роста организованного туризма», — рассказал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Телпов.

23 октября власти Японии значительно смягчили визовый режим для граждан РФ, путешествующих в составе туристических групп по турам компаний, входящих в Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Согласно новым правилам, для получения визы таким туристам потребуется лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского.