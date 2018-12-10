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В новой серии «Возвращение в Простоквашино» герои будут выяснять отношения

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Фото: youtube.com
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На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» 10 декабря состоялась премьера девятой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино».

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В новом эпизоде зрители станут свидетелями выяснения отношений между героями. События серии начнутся с приезда Мамы и Папы, которые привезли необычный подарок дочке Вере Павловне и ее другу.

Премьера нового сезона легендарного мультипликационного сериала состоялась в апреле 2018 года. Он стал продолжением советского мультфильма по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», который вышел 40 лет назад.

Современных персонажей озвучивали российские актеры и певцы Гарик Сукачев, Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин, Антон Табаков и многие другие.

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