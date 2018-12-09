Кот Ахилл получил награду за продвижение туризма в Ленобласти
Знаменитый кот Ахилл из Эрмитажа получил специальную награду за популяризацию туризма в Ленинградской области. В день рождения знаменитого музея хвостатого наградил губернатор области Александр Дрозденко. Пушистому обитателю Зимнего Дворца вручили 8 кг свежайшего корма
Подробнее — в сюжете «Известий».
Знаменитый кот Ахилл из Эрмитажа получил специальную награду за популяризацию туризма в Ленинградской области. В день рождения знаменитого музея хвостатого наградил губернатор области Александр Дрозденко. Пушистому обитателю Зимнего Дворца вручили 8 кг свежайшего корма
Подробнее — в сюжете «Известий».