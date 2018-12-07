Путин назначил Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко из «Росатома» временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, сообщила пресс-служба российского лидера.

«Владимир Путин провел встречу с Валерием Лимаренко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области», — говорится в сообщении от 7 декабря.

В «Росатоме» Лимаренко занимал должность президента инжинирингового дивизиона группы компаний ASE.

В сентябре Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на пост врио Приморского края. Выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. Сроки избирательных действий сокращены на одну треть.

Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькова, он окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели». С 1983 по 1996 годы занимался научной деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ, где прошел путь от инженера-конструктора до ведущего инженера-исследователя. В 1996 году Лимаренко был назначен на должность первого заместителя председателя городской думы Сарова в вопросам экономики и финансам, а в 2001 году перешел на работу в правительство Нижегородской области. До 2012 года он занимал различные государственные посты, после чего был назначен президентом АО «НИАЭП» (с 2012 года — Управляющая организация АО АСЭ, с 2014 года — Управляющая организация АО «Атомэнергопроект», с 2015 года — Управляющая организация АО «Атомпроект»).

С 2016 года Лимаренко стал руководителем инжинирингового дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», а с декабря 2016 года — президентом АО ИК «АСЭ» и руководителем группы компаний ASE.