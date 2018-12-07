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МИД РФ назвал условие для переговоров по мирному договору с Японией

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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
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Признание Токио итогов Второй мировой войны необходимо для того, чтобы продолжились переговоры по мирному договору с Россией. Об этом заявил в пятницу, 7 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

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Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синздо Абэ на встрече в Сингапуре условились «придать дополнительный импульс переговорам о заключении мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», передает ТАСС.

«В этой декларации сказано, что мирный договор должен быть заключен прежде, чем начнется какой-либо разговор о чем бы то ни было. Заключение мирного договора означает ни много ни мало признание итогов Второй мировой войны», — подчеркнул он. Лавров добавил, что без этого невозможно будет обсуждать что-либо еще.

14 ноября во время двусторонней встречи лидеров России и Японии в рамках саммита Россия — АСЕАН Абэ пообещал решить территориальный спор с Россией на основе построенного с Путиным доверия. Оба политика согласились вернуться к обсуждению вопроса о мирном договоре на основе положений декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.

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