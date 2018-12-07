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Гризманн может заменить Роббена в «Баварии»

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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori
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Нападающий испанского ФК «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в немецкую «Баварию» летом 2019 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что руководство немецкого клуба может заменить 27-летним французом 34-летнего крайнего полузащитника Арьена Роббена, соглашение с которым заканчивается 30 июня 2019 года. RT уточняет, что отступные в контракте Гризманна составляют около €200 млн.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач. В 2018 году он занял третью строчку в борьбе за «Золотой мяч». Второе место досталось нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, а третье — хавбеку «Реала» Луке Модричу, уточняет «Спорт-Экспресс».

6 декабря сообщалось, что немецкий футбольный клуб «Бавария» может побить собственный трансферный рекорд. Команда планирует приобрести двух игроков амстердамского «Аякса» за €150 млн.

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