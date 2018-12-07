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Представители Мейвезера озвучили правила поединка с Нацукавой

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Фото: Global Look Press/Joel Marklund/ZUMAPRESS
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Федерация смешанных боевых искусств озвучила правила, по которым пройдет поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и японским кикбоксером Тенсином Нацукавой. Бой состоится по правилам бокса и назначен на 31 декабря.

Команда Мейвезера заявила, что поединок будет состоять из трех раундов по три минуты. Оба спортсмена будут использовать восьмифунтовые перчатки.

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Судей на поединке не будет, и его результаты не пойдут в зачет спортсменов.

«Просто развлечение. Девять минут чистого развлечения», — прокомментировал Мейвезер.

Нацукава отметил, что станет первым японцем, который сразится с Мейвезером. По его словам, не только большая честь, но и серьезный вызов.

Изначально поединок должен был пройти по правилам MMA, но Мейвезер в начале ноября отказался в нем участвовать.

Мейвезер уже завершил боксерскую карьеру. Его последним боем на профессиональном ринге стал поединок с с бойцом Конором Макгрегором по правилам бокса.

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