Три поликлиники и ФАП открыли в Татарстане

В Алексеевском районе Республики Татарстан открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), женскую и детскую консультации, а также стоматологическую поликлинику.

Торжественные церемонии открытий состоялись в четверг, 6 декабря, при участии министра здравоохранения республики Марата Садыкова. Новый ФАП открылся в селе Степная, а поликлиника и консультации в райцентре Алексеевское. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на газету «Заря».

После церемоний министр и глава района в сопровождении главного врача ЦРБ Ильдара Фахрутдинова осмотрели обновленные медицинские учреждения и пообщались с медперсоналом и пациентами.

Работа по укреплению материально-технического состояния объектов здравоохранения сельского населения ведется с 2012 года при поддержке главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. За это время было построены 413 ФАПов, 14 врачебных амбулаторий, 24 патологоанатомических отделения, отремонтированы 1466 ФАПов и другие медицинские учреждения.

До конца 2018 года планируют завершить строительство еще 44 ФАПов и 11 врачебных амбулаторий.