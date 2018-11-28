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Экотуристический парк появится в Татарстане

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Инвестиционный совет Татарстана и комиссия по рассмотрению заявок на размещение производств на территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь» одобрили предложения трех компаний. 

Среди них — завод комплектующих для электроцентробежных насосов и предприятие по переработке высокотоксичных отходов птицеводства. Кроме того, в Рыбно-Слободском районе появится экотуристический парк «Дикая ферма», пишет ИА «Татар-информ».

Министерство культуры РФ подготовило список соответствующих ГОСТам объектов экотуризма. В пятерку лидеров вошли Байкальский государственный заповедник в Бурятии, «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае, а также национальный парк «Кенозерский» в Архангельской области.

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