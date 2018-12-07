Футбольного тренера из РФ дисквалифицировали на полгода в Армении

Главный тренер футбольного клуба «Пюник» из Еревана Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года.

Как сообщает «Газета.ру», в матче чемпионата Армении против «Гандзасара» 2 декабря специалист оскорбил четвертого арбитра.

По решению дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении «Пюник» будет обязан выплатить около 17 тыс. руб. Команда Талалаева занимает третье место в турнирной таблице после 17 туров.

14 ноября футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила арбитра Дэвида Макнамару от судейства из-за игры «камень, ножницы, бумага».

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