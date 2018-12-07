Прямой эфир

Футбольного тренера из РФ дисквалифицировали на полгода в Армении

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер футбольного клуба «Пюник» из Еревана Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года.

Как сообщает «Газета.ру», в матче чемпионата Армении против «Гандзасара» 2 декабря специалист оскорбил четвертого арбитра.

По решению дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении «Пюник» будет обязан выплатить около 17 тыс. руб. Команда Талалаева занимает третье место в турнирной таблице после 17 туров.

14 ноября футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила арбитра Дэвида Макнамару от судейства из-за игры «камень, ножницы, бумага».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неймар обвинил судью матча Лиги чемпионов в неуважении
Фанаты разбили голову арбитру во время матча «Штурм»–АЕК

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017