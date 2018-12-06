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Лавров заявил о новых рисках для Евроатлантики в случае выхода США из ДРСМД

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США пытаются похоронить договоры, гарантирующие безопасность Евроатлантики. С таким заявлением Сергей Лавров выступил на заседании глав МИД стран ОБСЕ в итальянском Милане. 

«Безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на так называемом восточном фланге, развертывание ПРО США в Европе, нелегетимные санкции под выдуманными предлогами — всё это привело к кризису доверия в Евроатлантике. Новые риски создаются в связи с намерением Соединенных Штатов похоронить еще один международный договор — о ракетах средней и меньшей дальности», — сказал министр. 

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