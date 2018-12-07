На днях Еврокомиссия опубликовала «дорожную карту» по расширению международной роли евро в торговле и финансовых потоках. Брюссель хочет сделать свою валюту более привлекательной в расчетах с другими странами, а также расширить ее применение на нефтегазовых рынках и в других стратегических отраслях. То, что Европа вдруг озаботилась снижением зависимости от доллара, вполне естественно, а главное, своевременно.

В последнее время Вашингтон стал использовать доллар не просто как рычаг воздействия на другие страны, а зачастую просто как дубину. США уверены: у тех, против кого направлен удар, попросту нет иного выхода, кроме как подчиниться. Представим себе, что кто-то стал единолично и монопольно контролировать весь воздух на планете, решая, кому, как и сколько можно дышать. Конечно, пример чересчур жесткий, но довольно близкий к истине. Именно так сейчас действуют Штаты, зная, что практически весь остальной мир будет вынужден соглашаться на все их требования, не имея какой-либо альтернативы. Однако разберемся во всем по порядку.

Почему глубокая зависимость от доллара вредна для любой экономики? Долларизация существенно влияет на устойчивость национальных финансовых систем. Она делает их уязвимыми по отношению к внешним шокам и кризисным явлениям: увеличиваются кредитные риски и негативные последствия от валютных колебаний.

Сильная зависимость от какой-либо валюты (в данном случае американской) осложняет для Центробанков государств проведение независимой и последовательной денежно-кредитной политики. Причем чем больше в стране доля денежной массы, номинированной в иностранной валюте, тем меньше возможностей у ЦБ влиять на экономику посредством кредитных ставок. А это один из основных рычагов воздействия на экономические процессы в любом государстве.

В долларизованных экономиках влияние процентной ставки на инфляцию и ее динамику заметно ниже. А эффект переноса девальвации нацвалюты на рост цен существенно выше. В итоге в странах, зависимых от доллара, волатильность инфляционных показателей гораздо больше, а контролирование роста цен и воздействие на него традиционными рыночными методами усложняется в разы. При этом снижение инфляции превращается в серьезную проблему.

В конечном итоге чрезмерная зависимость от доллара создает глобальные проблемы для проведения национальными регуляторами стимулирующей денежно-кредитной политики, заметно снижая роль Центробанков как кредиторов последней инстанции.

Это в общих чертах. А что мы имеем в Европе? Во-первых, США проводят крайне агрессивную тарифную политику, вынуждая своих торговых партнеров, в том числе и страны ЕС, идти на существенные уступки в части таможенных пошлин на экспортируемые в Америку товары. Сильная зависимость от доллара лишает государства Старого Света эффективных рычагов противодействия, что в конечном итоге приводит к уменьшению прибыли европейских компаний и ставит их в зависимость от внешнеэкономических интересов США.

Во-вторых, Вашингтон настойчиво оказывает давление на европейские страны, преследуя не только экономические, но и политические интересы. Речь тут идет и о согласии на размещение американских военных баз, и о попытках заставить европейцев отказаться от поставок российского газа в пользу более дорогого американского сжиженного. Не избегает Вашингтон и соблазна влиять на политические процессы в европейских странах. И противопоставить жителям Старого Света практически нечего, так как львиная доля мировой международной торговли ориентирована на расчеты в долларах, а последние находятся под почти полным контролем со стороны властей США и Федеральной резервной системы.

Стремление европейцев по возможности больше расплачиваться в евро или других валютах направлено именно на уменьшение влияния Соединенных Штатов на происходящие в Европе процессы. Однако задача это непростая, полностью отказаться от долларов даже во взаимных расчетах у стран Евросоюза в ближайшее время не получится. И дело не только в том, что трансакции в американской денежной единице хорошо отлажены, а расходы по ним меньше. Дисбаланс во внешнеторговом обороте многих государств затрудняют полный уход от доллара. Тем не менее сама тенденция на ослабление его влияния давно назрела. И процесс этот в той или иной мере будет развиваться вне зависимости от того, хочет того Вашингтон или нет.

Автор — финансовый аналитик

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