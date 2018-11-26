Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста экономики России с 1,8 до 1,6% в 2018 году. Это ниже официального прогноза Минэкономразвития (1,8%). Однако давать прогнозы, не привязанные к возможным вариантам развития событий, способным повлиять на динамику развития экономики, не совсем верно. Любые подобные оценки по определению носят вероятностный характер. И по-хорошему бы должны выглядеть примерно так: «С вероятностью 0,6 рост ВВП в следующем году составит столько-то. А с вероятностью 0,4 — столько-то». И лучше поступать так, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина — на днях она представила несколько сценариев в зависимости от появления и степени влияния тех или иных позитивных и негативных влияющих факторов. Этим мы, собственно, и попытаемся сейчас заняться.

И ОЭСР, и Минэкономразвития, оценивая возможный рост ВВП, опираются на сочетание какого-то количества базовых факторов, которые рассматривают почему-то «в статическом режиме». Но нефть ведь может уйти на $35 за баррель, а может вернуться к $85. Американские санкции могут быть введены в мягком режиме, а могут быть введены в «жестком» или «очень жестком». Более того, никто не обещал, что это последние санкции и за ними не последуют новые. Курс национальной валюты может как расти, так и снижаться, влияя и на стоимость экспорта и импорта, и на потребительскую активность внутри страны. Мы не можем с абсолютной точностью просчитать и множество других факторов, начиная от погодных условий, влияющих на урожаи грядущих лет, и заканчивая ситуацией на рынке труда и в социальной сфере внутри страны. Но, с другой стороны, до конца года осталось лишь немногим более месяца, что существенно упрощает задачу. Исходя из этих неопределенностей, попробуем рассмотреть три варианта развития событий, что и позволит определить некий «коридор», в котором может оказаться наш ВВП по итогам года.

Первый сценарий. Стоимость нефти продолжает снижаться далее и достигнет уровня $55–58 за баррель по сорту Brent (а такое вполне возможно). Новых санкций за оставшийся месяц не следует (а это уже почти наверняка — рассмотрение нового пакета перенесено на начало 2019 года). Но происходят какие-либо события, которые давят курс национальной валюты до уровня 69–71 рубля за доллар. В этом случае при отсутствии иных форс-мажорных и малопредсказуемых факторов рост ВВП страны по итогам 2018 года составит 1,5–1,6%. Вероятность такого исхода оценивается нами примерно в 0,2 (т.е. 20%).

Если стоимость нефти вернется к уровням хотя бы в $74–76 за баррель, отношения со странами Запада не претерпят существенных изменений или появятся признаки хоть какого-то «потепления», курс рубля укрепится до 60–62 рублей за доллар, то ВВП страны к новогодним праздникам может подняться до уровня 1,7–1,8%. Вероятность такого исхода также оценивается нами в 0,2 (т.е. 20%).

Третий вариант: стоимость нефти консолидируется на нынешних уровнях (т.е. в диапазоне $63–66 за баррель), курс рубля сохраняется на уровне 65–68 рублей за доллар, а все остальные влияющие факторы остаются примерно на тех же позициях, что и сейчас. При таком раскладе рост ВВП по итогам 2018 года составит 1,6–1,7%. Вероятность такого исхода составляет, по нашим расчетам, 0,6 (т.е. 60%). Это максимально реалистичный сценарий развития событий и наиболее вероятное значение ВВП по итогам года.

Что нужно сделать для ускорения развития экономики? В целом требуются глобальные реформы, затрагивающие правовую и судебную системы, которые влияют на инвестиционный климат в стране. Также необходимо обновление оборудования на большинстве предприятий и внедрение новых технологий. Ускорить рост ВВП позволит и уход от модели сырьевого экспорта, ставящей государство в тяжелую зависимость от внешних обстоятельств и влияния рыночной конъюнктуры. Но это не вопрос одного месяца — это задача на годы.

Автор — финансовый аналитик

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