СМИ сообщили о снижении уровня безработицы в мире до минимума за 40 лет

Уровень глобальной безработицы в сентябре 2018 года составил 5,2%, это на 2,8 процентных пункта ниже, чем в 2010 году. Этот показатель — самый низкий с 1980 года.

Британская газета Financial Times приводит данные исследования швейцарского банка UBS, в которых говорится, что в странах Европы, США и Канаде уровень безработицы «ниже, чем когда-либо». Одновременно эксперты указывают, что количество создаваемых рабочих мест остается низким.

Финансисты UBS в ходе исследования изучили проблемы с безработицей в 48 развитых и развивающихся странах.

В октябре стало известно, что уровень безработицы в России впервые за много лет достиг минимального значения и составил 4,6% на август 2018 года. Рейтинг российских регионов по уровню безработицы составили по данным Росстата. На первом месте с показателем 1,2% оказалась Москва.