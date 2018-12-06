Мобильный интернет заработает на Кубе с 6 декабря

Жители Кубы с 6 декабря получат доступ к мобильному интернету по технологии мобильной связи третьего поколения (3G). Об этом заявила вице-президент по бизнес-стратегии и технологиям кубинского государственного телекоммуникационного предприятия ETECSA Таня Веласкес.

По ее словам, для подключения интернета жителям Кубы достаточно иметь телефон, поддерживающий технологию 3G.

«Процесс подключения будет проходить постепенно до 8 декабря. Каждый абонент получит сообщение, подтверждающее активацию услуги», — цитирует Веласкес ТАСС.

Она отметила, что для пользователей будет доступно несколько тарифов с различным объемом трафика.

Куба остается одной из стран с низким уровнем распространения интернета. При этом, по данным властей, в 2017 году около 40% кубинцев имели доступ к интернету, что на 37% превышает показатель 2010 года.