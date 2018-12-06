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Минстрой разработает стандарт «умного города»

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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В Министерстве строительства и ЖКХ проведут первичный отбор новых технологий, размещенных на портале банка решений «Умного города». 6 декабря рабочая группа ведомства проанализирует более 100 проектов и разработает стандарт «смарт-сити». «Известия» ознакомились с материалами заседания.

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В числе предложенных программ — управление питанием и безопасностью в школах, системы дистанционного получения показаний счетчиков, умные детские площадки и велодорожки, «лежачие светофоры», подземные мусорные баки.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис рассказал «Известиям», что ведомство отберет уже доказавшие свою эффективность разработки. В дальнейшем из нескольких проектов можно будет выбрать наиболее подходящий по характеристикам, цене, срокам исполнения или иным критериям, пояснил он. Кроме того, в министерстве составят список пилотных городов, где будут внедряться новшества.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Лежачий светофор и урна под землей: каким будет «Умный город»

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