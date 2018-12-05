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Аэропорт Абу-Даби начал превращать шаги пассажиров в электричество

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Фото: commons.wikimedia.org/Ralf Roletschek
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В аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начал работать пешеходный переход, который позволяет конвертировать энергию шагов проходящих пассажиров в электричество. Об этом 5 декабря сообщает эмиратское издание Arabian Business.

Площадь перехода, расположенного между первым и третьим терминалом аэропорта, составляет 16 кв. м. Каждый день по этому участку проходит более 8 тыс. человек. Выработанная электроэнергия направляется на освещение перехода, а также на подсчет количества шагов. Интерактивные экраны, расположенные рядом, демонстрируют объем вырабатываемой энергии.

Также издание отмечает, что покрытие перехода состоит из соединенных между собой треугольных панелей, а для получения электричества используются электромагнитные генераторы.

26 ноября сообщалось, что американская компания Not Impossible Labs, принадлежащая кинопродюсеру Мику Эбелингу, создала устройство, которое позволяет слушать музыку через кожу. В основу проекта Music: Not Impossible легли многолетние научные исследования. 

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