Итоговая церемония литературной премии «Большая книга» базировалась на сценарии, посвященном 150-летнему юбилею Максима Горького, который отмечался в этом году. Акцент был сделан не только на творчестве Горького в целом, но в особенности на его знаменитом цикле заметок «Несвоевременные мысли», напечатанном, кстати, ровно сто лет тому назад.

И распределение призов — в этом году лауреатами стали Мария Степанова, Александр Архангельский и Дмитрий Быков, занявшие, соответственно, первое, второе и третье места, — тоже своего рода «Несвоевременные мысли», высказанные от лица жюри. Подумать только — главную премию получает известный поэт, да еще за книгу не только не развлекательную, но требующую вдумчивого чтения-работы — роман «Памяти памяти».

Уходящий 2018-й вообще стал годом литературных юбилеев. Пожалуй, наибольшее внимание привлекла тургеневская дата. 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича вызвало небывалый общественный резонанс: в доме, где жила мать писателя Варвара Петровна, открылся музей, состоялось несколько крупных выставок в России и за рубежом. В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля работает выставка «Тургеневские Арабески», посвященная недостаточно изученным страницам жизни классика. А в его доме под Парижем, в Буживале, открылась экспозиция «Тургенев и Достоевский» о творческом родстве двух русских гениев и их непримиримых спорах о России.

Не менее значительная дата — 100-летие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, которое отмечается 11 декабря. И здесь тоже запланировано много событий — открытие новых музеев, памятников, выставки, конференции. Что же касается Горького, то в постсоветское время он оказался в тени, были вторично переименованы некогда названные в его честь Нижний Новгород и Тверская улица в Москве, с площади Белорусского вокзала исчез памятник. Сейчас не только памятник вернулся на свое место на площади Тверская Застава, но и интерес к прозе и пьесам Горького пробудился вновь. «Несвоевременные мысли» некогда уже взорвали информационное поле, точнее, это произошло дважды. В 1918 году многие читатели статей Горького впервые уяснили сущность победившего на долгие десятилетия большевистского режима. А в годы перестройки благодаря первой републикации «Несвоевременных мыслей» кардинальные изменения претерпел и сам советский образ «Буревестника революции».

Сегодня мы видим, что вновь стала интересна литература, побуждающая думать. И результаты «Большой книги» — тому подтверждение. Так было и в прошлые годы — как правило, решение жюри не просто означает присуждение победителю некоторой денежной суммы, но фиксирует закономерности литературного процесса за год. Книги-лауреаты часто остаются в истории, они хорошо известны читателям. Так, среди победителей прошлых лет были «Даниэль Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой, биография Бориса Пастернака, написанная Дмитрием Быковым, «Венерин волос» Михаила Шишкина, «Журавли и карлики» Леонида Юзефовича… Теперь литературное пространство России в очередной раз размечено и структурировано — и мы еще посмотрим, чьи юбилеи будут отмечаться в ближайшие 100–200 литературных лет.

Автор — председатель жюри премии «Большая книга», литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, профессор РГГУ

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