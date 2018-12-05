Названа дата отправления первой «Ласточки» из Петербурга в Карелию

Правительство Карелии назвало дату отправления первой «Ласточки» из Санкт-Петербурга в город Сортавала и горный парк «Рускеала». Это произойдет в субботу, 22 декабря.

Скоростной поезд будет курсировать по этому маршруту с понедельника по пятницу, а в субботу — до поселка Маткаселькя, который расположен в нескольких километрах от горного парка, сообщает ИА FlashNord.

Договоренность о запуске «Ласточки» была достигнута в сентябре 2018 года в результате переговоров между властями Карелии и ОАО «РЖД». Благодаря этому маршруту туристы смогут посетить не только национальный горный парк, но также остров Валаам, водопад «Белые мосты» и другие объекты, которые включены в туристско-рекреационный кластер «Южная Карелия».

Ранее планировалось запустить «Ласточку» по этому маршруту лишь в мае 2019 года.