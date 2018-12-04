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Электробусы пустили еще по одному маршруту в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Электробусы начали обслуживать второй маршрут в Москве. Транспортные средства курсируют от 6-го микрорайона Бибирево до улицы Осташковской. Об этом 4 декабря, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

На маршрут вышли четыре электробуса. Каждый рассчитан на 85 пассажиров. В салонах есть системы климат-контроля, информационные медиаэкраны и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Пассажиры также могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Власти напомнили, что с 1 сентября электробусы работают на маршруте № 73, который проходит от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирево. Автобусы производят ГАЗ и КамАЗ. До конца марта следующего года каждая компания поставит в столицу по 100 электробусов, сообщает НСН.

В конце октября заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что через 12–13 лет Москва полностью откажется от дизельных автобусов и перейдет на электрические виды наземного общественного транспорта.

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