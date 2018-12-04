Геолога осудили за кражу куска метеорита «Челябинск» из музея

Коллекционер-геолог в Челябинске приговорен к условному сроку за кражу метеорита из запасников областного исторического музея. Мужчина пытался присвоить осколок весом 2,5 кг.

По данным следствия, кусок метеорита пропал летом 2017 года. Сотрудники музея обратились с заявлением в управление ФСБ. По факту пропажи фрагмента метеорита было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Правоохранительные органы доказали, что кусок метеорита забрал коллекционер-геолог, который оказывал консультационные услуги музею. Центральный районный суд Челябинска приговорил его к одному году лишения свободы условно.

Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Самый крупный осколок был обнаружен на дне озера Чебаркуль, он выставлен в областном историческом музее. По данным ученых, возраст метеорита составляет 4,5 млрд лет.