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Ученые нашли следы разрушившего Содом и Гоморру метеорита

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Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library
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Исследователи из Юго-западного университета Троицы в американском Альбукерке заявили, что людские поселения к северу от Мертвого моря, где согласно библейским текстам находились города Содом и Гоморра, исчезли из-за метеорита, который упал на них около 4 тыс. лет назад.

Археологи провели раскопки пяти древних крупных поселений в Иордании и выяснили, что на данной территории на протяжении 2,5 тыс. лет вплоть до конца бронзового века проживали люди. Однако затем около 600–700 лет территории были заброшены, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Science News.

Проведенные исследования показали, что регион когда-то подвергся воздействию очень высокой температуры, которая сравнима только с поверхностью Солнца. Это подтвердилось также обнаруженными каменными фундаментами. Предположительно на них стояли глиняные дома, но при воздействии жара они оплавились, а на верхнем слое образовались куски стекла с кристаллами циркона.

Изучив все обнаруженные свидетельства, ученые пришли к выводу, что причиной уничтожения поселений могло стать падение метеорита. На момент предполагаемой катастрофы в регионе могли проживать от 40 до 65 тыс. человек. Согласно библейскому преданию о городах Содоме и Гоморре Бог уничтожил их вместе с жителями за грехи.

13 октября Государственный музей науки в Японии изучил обстоятельства падения камня, который повредил крышу частного дома, и пришли к выводу, что это метеорит. Инцидент произошел в городе Комаки префектуры Айти в конце сентября.

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