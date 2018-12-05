Вечные ценности: в Москве покажут сокровища старообрядческой культуры

Уникальное собрание старинных икон, рукописных книг и других объектов русской духовной культуры представили в столичном Музее русской иконы, где в субботу, 1 декабря, открылась выставка «Сокровище вечное. Церковные древности из собрания Анны Васильевны Мараевой». Посетители смогут увидеть предметы из коллекции одной из самых известных последовательниц старообрядчества, серпуховской купчихи Анны Мараевой. Подробнее о ее истории и о некоторых из представленных в музее экспонатах — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Один из древних текстов, находившихся в коллекции Анны Васильевны Мараевой. Всего на выставке представлено больше 100 экспонатов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Анна Мараева (сидит) в окружении детей. Она родилась в Серпухове в зажиточной купеческой семье в середине XIX века. Когда девочке было около девяти лет, ее родители перешли в старообрядчество. С конца столетия она стала единственной наследницей их состояния — управляла ткацкой фабрикой, на которой работали около 800 рабочих, занималась благотворительностью и коллекционировала живопись и предметы старины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Точно воссозданный интерьер старообрядческого храма, представленный на выставке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Все имущество семьи Мараевых — в том числе и коллекция Анны Васильевны — было национализировано после революции. Сначала эти объекты планировалось выдавать в качестве премий рабочим ткацкой фабрики, но в наркомате просвещения потребовали коллекцию сохранить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Среди экспонатов в том числе представлены и личные вещи Анны Васильевны Мараевой — сарафан, рубаха и платок для молитвы. Все они сейчас находятся в коллекции Серпуховского историко-художественного музея
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Особое место в коллекции предметов русской духовной культуры, которую женщина собирала на протяжении нескольких десятилетий, занимали книги — многие из них дошли до наших дней только благодаря ей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Старообрядческий цветник (или сборник рукописей), который включает «Житие Феодосия Васильева», конец XVIII – начало XIX века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Эта кацея (разновидность переносного кадила), предположительно датируется концом XVIII века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Месяцеслов, или православный календарь, изданный в 1910-е годы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Портреты настоятелей и наставников старообрядческого Выголексинского общежительства — крупнейшего центра старообрядцев-беспоповцев, основанного в Карелии еще в конце XVII века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Жемчужина выставки — икона «Омовение ног», которая хранится в Серпуховском музее. Этот старообрядческий образ был написан в XIX веке поверх изображения, созданного в XVI столетии. К открытию выставки приурочена его реставрация, которую проводят специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Игоря Грабаря. Посетители музея могут увидеть икону, на которой уже был частично раскрыт фрагмент древней живописи, в процессе реставрации. После этого она вновь вернется в мастерскую
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Византийская икона «Распятие», созданная в XIV веке, — древнейший моленный образ в коллекции Анны Мараевой. После национализации он попал в коллекцию Государственной Третьяковской галереи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выставка «Сокровище вечное. Церковные древности из собрания Анны Васильевны Мараевой» была подготовлена Музеем русской иконы совместно с Серпуховским историко-художественным музеем при участии Государственной Третьяковской галереи, Русской православной старообрядческой церкви, а также ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря. Она будет работать до 1 марта 2019 года
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