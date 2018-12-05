Вечные ценности: в Москве покажут сокровища старообрядческой культуры

Анна Мараева (сидит) в окружении детей. Она родилась в Серпухове в зажиточной купеческой семье в середине XIX века. Когда девочке было около девяти лет, ее родители перешли в старообрядчество. С конца столетия она стала единственной наследницей их состояния — управляла ткацкой фабрикой, на которой работали около 800 рабочих, занималась благотворительностью и коллекционировала живопись и предметы старины