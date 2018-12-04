В Латвии посчитали убытки от эмбарго России на консервы

Крупнейшее предприятие Латвии по переработке морепродуктов Brivais Vilnis, продолжает нести убытки из-за действующего запрета Москвы на поставки продукции в Россию.

Как во вторник, 4 декабря, сообщил портал Laukos, несмотря на то, что за девять месяцев 2018 года убытки удалось сократить до €435 тыс. с с €679 тыс., эмбарго, введенное Россией, по-прежнему негативно сказывается на доходах компании.

«Газета.ру» добавляет, что оборот предприятия вырос на €500 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил €5,1 млн.

Изготовленные в Латвии консервы запретили в России весной 2015 года, в них выявили запрещенные и вредные для здоровья человека вещества. В декабре 2017 Россельхознадзор снял запрет на поставки только с двух предприятий Латвии и Эстонии.

Весной сообщалось, что убытки Brīvais Vilnis в прошлом году составили €1,122 млн.