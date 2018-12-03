В нескольких школах Карелии закрыли классы на карантин

В Карелии уровень заболеваемости ОРВИ находится на уровне эпидемического порога, за неделю заболело более 5 тыс. человек. По данным Роспотребнадзора по республике, в Петрозаводске на карантин закрыли четыре класса в школах № 5 и 46, в СОШ № 27 и лицее № 13.

Временно приостановлены занятия в одном классе школы № 1 в Кондопоге, передает ИА «Карелinform». При обследовании заболевших детей выделены респираторные вирусы риновирусы, вирусы парагриппа, вирусов гриппа не выделено.

Вакцинация против гриппа в регионе завершается, прививку сделали более 210 тыс. человек из «групп риска».

Как стало известно в конце октября, в школе № 36 Владимира продлили карантин по пневмонии. Там заболели 15 из 1,7 тыс. учеников. Дети обучались дистанционно.