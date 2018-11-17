В школе Удмуртии ввели карантин из-за пневмонии

В школе Удмуртии ввели карантин для учеников 1–7-х классов после госпитализации 15 учащихся с пневмонией. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает пресс-служба Дебесского района, где зафиксировали вспышку заболевания, передает «Интерфакс-Поволжье».

Ограничительные меры будут действовать с 17 по 25 ноября. Как отмечается, по состоянию на 16 ноября было зарегистрировано 15 случаев внебольничных пневмоний. У одного из госпитализированных диагностировали тяжелую степень заболевания, состояние остальных оценивается как среднее.

В октябре вспышку пневмонии зафиксировали в школе №36 во Владимире. Там из 1700 учеников заболели 15. После введения карантина дети обучались дистанционно.

Во всем мире пневмонией заболевают около 17 млн человек в год, около 265 тыс. случаев заканчиваются летальным исходом. Умирает каждый 64-й заболевший этой опасной болезнью. В добавление к этому пневмония чревата опасными осложнениями на различные органы.