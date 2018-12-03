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Президент Нигерии опроверг слухи о своей смерти и замене двойником

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Президент Нигерии Мохаммаду Бухари прокомментировал слухи о том, что его якобы заменили двойником. Об этом он сообщил 2 декабря на пресс-конференции в Польше. Видео выступления было опубликовано в Twitter президента.

По данным газеты The Guardian, Бухари в прошлом году провел пять месяцев в Великобритании, где он проходил лечение. В это время в социальных сетях распространились слухи о том, что президент умер и его заменили двойником по имени Джубрил из Судана. Несмотря на отсутствие доказательств, видеозаписи с утверждением о смерти главы государства посмотрели в интернете тысячи раз.

«Это настоящий я, уверяю вас. Скоро я буду праздновать свое 76-летие, и я всё еще полон сил. Многие надеялись, что я умер, пока лечился», — заявил лидер африканской страны.

Мохаммаду Бухари — нигерийский государственный деятель. Он занимал пост главы государства с 1983 по 1985 год, в 2015 году был избран повторно.

21 сентября сообщалось, что в Нигерии арестовали преступников, убивших полицейского. Они извлекли глаза сотрудника правоохранительных органов, пока тот еще был жив, и отнесли их местному колдуну, чтобы он изготовил для них мантию-невидимку. Злоумышленники планировали использовать ее для совершения ограблений.

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