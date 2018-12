Президент Нигерии опроверг слухи о своей смерти и замене двойником

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари прокомментировал слухи о том, что его якобы заменили двойником. Об этом он сообщил 2 декабря на пресс-конференции в Польше. Видео выступления было опубликовано в Twitter президента.

По данным газеты The Guardian, Бухари в прошлом году провел пять месяцев в Великобритании, где он проходил лечение. В это время в социальных сетях распространились слухи о том, что президент умер и его заменили двойником по имени Джубрил из Судана. Несмотря на отсутствие доказательств, видеозаписи с утверждением о смерти главы государства посмотрели в интернете тысячи раз.

«Это настоящий я, уверяю вас. Скоро я буду праздновать свое 76-летие, и я всё еще полон сил. Многие надеялись, что я умер, пока лечился», — заявил лидер африканской страны.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU