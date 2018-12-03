Президент Нигерии опроверг слухи о своей смерти и замене двойником

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари прокомментировал слухи о том, что его якобы заменили двойником. Об этом он сообщил 2 декабря на пресс-конференции в Польше. Видео выступления было опубликовано в Twitter президента.

По данным газеты The Guardian, Бухари в прошлом году провел пять месяцев в Великобритании, где он проходил лечение. В это время в социальных сетях распространились слухи о том, что президент умер и его заменили двойником по имени Джубрил из Судана. Несмотря на отсутствие доказательств, видеозаписи с утверждением о смерти главы государства посмотрели в интернете тысячи раз.

«Это настоящий я, уверяю вас. Скоро я буду праздновать свое 76-летие, и я всё еще полон сил. Многие надеялись, что я умер, пока лечился», — заявил лидер африканской страны.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU — Muhammadu Buhari (@MBuhari) 2 декабря 2018 г.

Мохаммаду Бухари — нигерийский государственный деятель. Он занимал пост главы государства с 1983 по 1985 год, в 2015 году был избран повторно.

21 сентября сообщалось, что в Нигерии арестовали преступников, убивших полицейского. Они извлекли глаза сотрудника правоохранительных органов, пока тот еще был жив, и отнесли их местному колдуну, чтобы он изготовил для них мантию-невидимку. Злоумышленники планировали использовать ее для совершения ограблений.