Новое предприятие по переработке древесины открылось в Тамбовской области

В Бондарском лесхозе открыли новый цех по переработке мелкотоварной древесины. Была установлена линия по производству тарной доски, что позволит перерабатывать более 2 тыс. кубических метров древесины ежегодно.

Запуск производства позволит увеличить объемы переработки мелкотоварной древесины, повысить доходы лесного хозяйства региона и создать новые рабочие места. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Работа по увеличению объема переработки мелкотоварной древесины, ее заготовке и использование отходов деревообработки ведется по поручению губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Новое деревообрабатывающее оборудование внедряют во всех лесных хозяйства региона.

В скором времени планируется открыть еще один цех по переработке в Цнинском лесхозе.