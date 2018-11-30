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Рост экспорта древесины и химпродукции отмечен в Тюменской области

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Экспорт товаров, произведенных в Тюменской области, с начала 2018 года увеличился на 15,3%. На данный момент он составляет около 2,5 млрд долларов. Это данные таможенной службы.

Общие поставки в страны СНГ выросли на 20,5% по сравнению с 2017 годом. Также увеличился объем поставок в страны дальнего зарубежья. Наибольшую динамику роста продемонстрировали товары химической промышленности, рост – 26%. Поставки древесины и целлюлозы из Тюменской области выросли на 4%. В основном экспорт осуществляется в Великобританию, Францию, Швецию и Нидерланды.

Как отмечает портал «Наш город», в октябре 2018 в регионе был зафиксирован рост в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств – 10%. Производство пищевых продуктов выросло на 5%. Также увеличился выпуск бензина, химической продукции и лекарств.

Ранее сообщалось о том, что депутаты думы Тюмени приняли бюджет на 2019 год. Большая часть расходов придется на образование и дороги. Отмечается, что главный финансовый документ депутаты приняли за 16 минут.

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