Зимний парковый сезон открыли в Ульяновске

В Ульяновске в эту субботу, 1 декабря, прошло открытие зимнего паркового сезона. Во всех городских парках были подготовлены программы с участием творческих коллективов Ульяновска.

В первый день зимы в парке «Владимирский сад» была представлена постановка сказки «Морозко» на современный лад. Также стартовала акция «Елка желаний» в поддержку воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров. Об этом сообщает 1ul.ru.

В других парках города также прошли различные мероприятия. Так, в «Молодежном» парке было организовано катание на лошадях, а при наступлении более благоприятных погодных условий здесь можно будет покататься на лыжах.

В парке «Винновская роща» уже заработала горка, которая является самой большой в Железнодорожном районе. Ее высота составляет три м, а ширина 18 м.

Также завершились работы по установке горок с подсветкой в парке «Прибрежный», а в парке «40 лет ВЛКМ» начала работать «Почта Деда Мороза».