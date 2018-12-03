Эксперт рассказал, чем мог быть отравлен Сергей Магнитский

Генпрокуратура обвинила британского финансиста Уильяма Браудера в смерти не только аудитора Сергея Магнитского, но и еще нескольких его соратников. Но как Браудер мог бы отравить Магницкого, когда тот находился в СИЗО? Генпрокуратура сказала только про диверсионные яды. Не уточняя, что это такое. Диверсионный яд – это, как правило, вещество, которое просто достать в любой стране. И даже не в аптеке, а в обычном хозяйственном магазине: при добавлении в обычную воду, он при употреблении незаметно накапливается в организме. Довольно сильный привкус маскируется. Например, диверсионный яд можно класть в сладкую газировку. И травить Магницкого и других умерших соратников Браудера могли задолго до того, как они оказались в сфере внимания спецслужб. Почему?

Если Браудер планировал в какой-то момент покинуть Россию и не хотел оставлять свидетелей его махинаций. Особенно, если Браудер вовсе не тот, за кого он себя выдает: не бизнесмен, а работающий под прикрытием сотрудник британских спецслужб. Что-то слишком много вокруг британских спецслужб в последнее время именно отравлений: Скрипаль, Литвиненко, Перепеличный – и все они отравлены не обычным мышьяком, а именно спецсредствами. В истории разбирался корреспондент программы «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ.