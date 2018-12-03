В Челябинске зацвела река

В Челябинске река Миасс зацвела в декабре. Воду в насыщенный зеленый цвет окрасил химикат уранин. Минэкологии: вещество используется для поиска утечек в трубах, химикат безопасен. Зеленка окрасила реку, значит, в воду попадают канализационные стоки.