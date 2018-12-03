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Губернатор Смоленской области предложил отстранить от должности мэра Смоленска

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес на рассмотрение горсовета инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Владимира Соваренко. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Поводом для соответствующего решения стала «плохая работа» Соваренко, пишет «РИА Новости».

Администрация региона сообщила на прошлой неделе, что после приема граждан по личным вопросам Алексей Островский, ознакомившийся с многочисленными жалобами жителей на власти города, заявил о необходимости отставки Соваренко.

Соваренко занял должность мэра Смоленска 12 декабря 2016 года, то есть он проработал на этом посту менее двух лет, передает НСН.

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