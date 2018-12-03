Губернатор Смоленской области предложил отстранить от должности мэра Смоленска
Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес на рассмотрение горсовета инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Владимира Соваренко. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Поводом для соответствующего решения стала «плохая работа» Соваренко, пишет «РИА Новости».
Администрация региона сообщила на прошлой неделе, что после приема граждан по личным вопросам Алексей Островский, ознакомившийся с многочисленными жалобами жителей на власти города, заявил о необходимости отставки Соваренко.
Соваренко занял должность мэра Смоленска 12 декабря 2016 года, то есть он проработал на этом посту менее двух лет, передает НСН.