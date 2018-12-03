В самолете с группой «ЧайФ» сломалась система кондиционирования

Группа «Чайф» стала участницей инцидента на борту самолёта Екатеринбург — Новосибирск. Во время подготовки ко взлёту из вентиляции лайнера пошёл тёплый воздух. Салон превратился в печь, некоторым людям резко стало плохо. Выяснять ситуацию отправился лидер рок-группы. Владимиру Шахрину удалось добиться своего: с пассажирами связался командир.

Но микроклимат стабилизировался лишь на время — в самолёте опять чересчур тепло. Музыканты заметили: за 30 лет

гастролей это был их худший рейс. Как оказалось, у воздушного судна была неисправна система кондиционирования.