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В самолете с группой «ЧайФ» сломалась система кондиционирования

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Группа «Чайф» стала участницей инцидента на борту самолёта Екатеринбург — Новосибирск. Во время подготовки ко взлёту из вентиляции лайнера пошёл тёплый воздух. Салон превратился в печь, некоторым людям резко стало плохо. Выяснять ситуацию отправился лидер рок-группы. Владимиру Шахрину удалось добиться своего: с пассажирами связался командир.

Но микроклимат стабилизировался лишь на время — в самолёте опять чересчур тепло. Музыканты заметили: за 30 лет
гастролей это был их худший рейс. Как оказалось, у воздушного судна была неисправна система кондиционирования.

 

 

 

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