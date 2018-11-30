Самолет Меркель сломался по пути на саммит G20

Дорога на саммит G20 в Аргентину оказалась полна приключений. По пути, в небе над Нидерландами, сломался немецкий борт №1. Вышла из строя система связи с землей, самолет Меркель посадили в Кельне. ВВС ФРГ заявили, что были неполадки с проводкой, ведется расследование. Ангела Меркель продолжила путь в Буэнос-Айрес обычным рейсом. На открытие саммита бундесканцлер опоздает.

Президента Франции Эммануэля Макрона в Аргентине будто не ждали. У трапа самолета чету Макронов не встретил никто из официальных лиц. Первый, с кем поздоровался президент Франции, — сотрудник аэропорта в желтом жилете.