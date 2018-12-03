Личные вещи Хью Хефнера были проданы с аукциона

В Лос-Анджелесе пустили с молотка личные вещи Хью Хефнера. Очки, часы, автомобиль, диски — имущество основателя журнала Playboy теперь принадлежит его фанатам. Доходы с продаж пойдут в фонды, которые занимаются защитой гражданских прав.