Для мировых лидеров крупнейших государств встречи в формате «Большой двадцатки», как и другие саммиты, несомненно полезны. Они дают возможность обменяться мнениями и прояснить позиции по наиболее важным проблемам мировой торговли, экономики и безопасности.

Однако так случилось, что в Аргентине основной упор был сделан на торговлю. И хотя некоторые локальные конфликты обсуждались на двусторонних переговорах, серьезного разговора о проблемах мировой безопасности на пленарных заседаниях «двадцатки» практически не было.

Отметим, буквально накануне одна из ведущих американских газет «Вашингтон Таймс», считающаяся рупором республиканской партии и чуть ли не единственной в мейнстриме, поддерживающем Трампа, выступила с программной статьей. Она призывала президента США использовать G20 в Буэнос-Айресе для выстраивания новой парадигмы взаимоотношений великих держав для предотвращения потенциальных мировых военных конфликтов.

Понятно, что такие вопросы должны были, прежде всего, обсуждаться на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Но силы, не желающие допустить даже малейших шансов на выход из кризиса в отношениях России и США, сумели сорвать эту встречу практически в последний момент.

Сейчас уже не так важно, что сыграло главную роль — очевидная провокация украинского президента Петра Порошенко вблизи Керченского пролива или информационная бомба спецпрокурора Роберта Мюллера о показаниях бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна по деталям предполагаемого, но не осуществленного строительства «Башни Трампа» в Москве. Не исключена и координация организаторов этих событий.

Статья в «Вашингтон Таймс» призывала Трампа на переговорах с Путиным в Аргентине подумать об организации в ближайшем будущем саммита лидеров США, России, Китая и Индии для выработки новой доктрины мировой безопасности.

Такая доктрина необходима в связи с тем, что кратковременная эпоха однополярного мира во главе с США закончилась, а Совет Безопасности ООН явно с этой задачей не справляется. Авторы статьи отмечают: на каком-то этапе Европейский союз должен будет стать логическим пятым элементом группы, но для этого он должен сначала преодолеть внутренний кризис и определиться с лидером, который будет представлять ЕС в «Большой пятерке».

Как известно, во время нынешнего заседания G20 «Большая тройка» — Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди — решила не ждать Трампа и обсудить свое видение путей совместного разрешения мировых кризисов. США и ЕС пока в этом заседании участия не приняли, но им придется считаться с позициями «тройки». Тем более, судя по всему, у Запада нет согласованной позиции по многим вопросам.

Если говорить о результатах прошедшей встречи в Буэнос-Айресе, то после сложных переговоров заключительное коммюнике все-таки было подписано. Все 20 участников согласились начать работать по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), хотя по настоянию США слово «протекционизм» из документа было исключено.

Некоторый прогресс достигнут в переговорах США и Китая. Трамп согласился не вводить новые тарифы на ввоз китайских товаров, а Си Цзиньпин обязался увеличить закупку американских.

Вместе с тем, под вопросом контроля за изменением климата подписей оказалось только 19. США, как и следовало ожидать, подписать этот пункт отказались, несмотря на последний доклад ООН, где говорится, что результаты глобального потепления могут оказаться более катастрофичными, чем ранее предполагалось.

Работа над текстом заключительного соглашения была непростой. На согласование некоторых предложений приходилось тратить часы. Как отметил один европейский чиновник, «были моменты, когда мы думали, что всё пропало и заключительное коммюнике подписано не будет».

В результате в окончательном тексте оказалось много общих фраз и мало конкретики. Например, там есть слова о необходимости объединенных усилий для разрешения миграционного кризиса, но нет ни слова о его главных причинах — войнах в Афганистане и на Ближнем Востоке, развязанных западными странами. Зато там есть фраза о необходимости придерживаться норм международного права, которая при анализе событий в Ираке, Ливии и Сирии звучит довольно двусмысленно.

Еще один чиновник из не самой дружественной к России страны ЕС неожиданно отметил, что в данном случае конструктивную роль играла Россия, помогавшая находить компромиссные формулировки.

Понятно, что общие фразы и отсутствие юридических норм проверки выполнения взятых подписантами коммюнике обязательств могут вызывать у скептиков вопрос о целесообразности подобных встреч. Однако все без исключения участники согласились, что польза от формата G20 всё же есть, и потому следующее заседание состоится уже через полгода в июне в японском городе Осаке.

Автор — президент Американского университета в Москве

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