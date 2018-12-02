На Алтае горняков эвакуировали из-за короткого замыкания

Горняков эвакуировали из рудника в Алтайском крае после короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом 2 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На руднике «Заречный» произошло короткое замыкание компрессора, на поверхность выведены 30 человек», — отмечает ведомство.

Уточняется, что пожара после короткого замыкания не последовало, пострадавших нет.

Ранее 2 декабря сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в деревне Романово в Пермском крае. Сообщения о возгорании поступили дежурному около 2:30 в воскресенье, 2 декабря, по местному времени (00:30 мск 1 декабря).