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На Алтае горняков эвакуировали из-за короткого замыкания

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Фото: ТАСС/Спринчак Валент
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Горняков эвакуировали из рудника в Алтайском крае после короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом 2 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На руднике «Заречный» произошло короткое замыкание компрессора, на поверхность выведены 30 человек», — отмечает ведомство.

Уточняется, что пожара после короткого замыкания не последовало, пострадавших нет.

Ранее 2 декабря сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в деревне Романово в Пермском крае. Сообщения о возгорании поступили дежурному около 2:30 в воскресенье, 2 декабря, по местному времени (00:30 мск 1 декабря).

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